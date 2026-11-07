Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

В ЕС усиливается недовольство политическими лидерами крупнейших стран объединения. В Германии и Франции значительная часть граждан негативно оценивает работу канцлера Мерца и президента Макрона, а на политической арене активизировалась оппозиция. Это может существенно повлиять на дальнейшую политику ЕС и его поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на media.rtl.com, elabe.fr.

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Германия и Франция переживают кризис доверия к власти

Согласно опросам, наихудшая ситуация наблюдается в Германии и Франции. Сообщается, что к канцлеру Фридриху Мерцу негативно относятся целых 84% немцев, а к президенту Макрону — 82% французов. Граждане недовольны их политическими решениями. Стоит отметить, что именно эти две страны составляют почти 40% экономики Европейского союза.

Факт недовольства граждан этих стран действующей властью важен для Украины, ведь их оппозиция придерживается пророссийских взглядов. В частности, во Франции лидирует Марин Ле Пен, где в 2027 году должны состояться президентские выборы. В Германии лидирует партия "Альтернатива для Германии" (АдН), которая уже одерживает победы на региональных выборах.

Если эти кандидаты победят, то существует вероятность распада Европейского Союза или его превращения в пророссийское объединение, что значительно навредит будущему Украины.

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Результаты опросов граждан ЕС. Фото: Новини.LIVE

Мы писали, что, по словам канцлера Фридриха Мерца, большинство немцев поддерживают Украину. По его словам, украинская сторона может смело полагаться на Германию в это непростое время.

Кроме того, представители ЕС рассчитывают присутствовать на переговорах по поводу войны в Украине. По их словам, это необходимо для отстаивания собственных интересов и поддержки украинской стороны.

Новини.LIVE сообщали, что ЕС требует от Украины ускорить внедрение новых реформ для продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз. Европейская комиссия рассчитывает, что до конца года украинская сторона откроет еще два кластера.