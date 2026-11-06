Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: Reuters

Президент Европейского совета Антониу Кошта согласился с позицией премьер-министра Италии Джорджи Мелони относительно необходимости определить, кто будет представлять Евросоюз в случае проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Европа должна участвовать в обсуждении вопросов, касающихся её безопасности и будущего Украины, а также выступать с общей позицией, отстаивая собственные интересы и поддерживая Киев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на письмо Средства, передает Новини.LIVE.

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Что Кошта ответил на предложение Мелони

В своем письме президент Европейского совета поблагодарил итальянского премьера за обращение и поддержал ее призыв к согласованным действиям европейских стран.

"Я также разделяю Ваше мнение, что Европейский Союз должен быть должным образом вовлечен в обсуждения, определяющие безопасность Европы и будущее Украины. Участие Европейского Союза должно быть организовано таким образом, чтобы он мог донести четкий и единый посыл, защищать свои интересы и поддерживать Украину", — написал Кошта.

Где обсудят представительство Евросоюза

Отдельно Антониу Кошта согласился с тем, что представлять интересы Европейского Союза должны его институты в соответствии с положениями учредительных договоров. Таким образом, вопрос об участии ЕС в возможных переговорах должен решаться с учетом определенных полномочий европейских органов.

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Более подробно обсудить эту тему президент Европейского совета предложил в ходе неформального заседания Европейского совета, которое на следующей неделе состоится в Дублине.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Джаред Кушнер рассказал о подготовке американских предложений для трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. По его словам, встреча запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Кроме того, Вашингтон проводит консультации с Киевом, НАТО и европейскими партнерами относительно будущих гарантий безопасности и условий, которые должны исключить повторное развязывание войны.

Также Новини.LIVE писали, что европейские партнеры пока скептически оценивают перспективы предстоящих переговоров технических групп в Абу-Даби с участием Украины, США и России. Они также подчеркнули, что достижение устойчивого мира невозможно без участия европейских стран.