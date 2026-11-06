Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Президент Європейської ради Антоніу Кошта погодився з позицією прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні щодо необхідності визначити, хто представлятиме Євросоюз у разі проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, що Європа має брати участь в обговоренні питань, які стосуються її безпеки та майбутнього України, а також виступати зі спільною позицією, відстоюючи власні інтереси й підтримуючи Київ.

Про це пише "Європейська правда" з посилання на лист Кошти, передає Новини.LIVE.

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Що Кошта відповів на пропозицію Мелоні

У своєму листі президент Європейської ради подякував італійській прем’єрці за звернення та підтримав її заклик до узгоджених дій європейських країн.

"Я також поділяю Вашу думку, що Європейський Союз має бути належним чином залучений до обговорень, які визначають безпеку Європи та майбутнє України. Участь Європейського Союзу має бути організована таким чином, щоб він міг донести чітке й єдине послання, захищати свої інтереси та підтримувати Україну", – написав Кошта.

Де обговорять представництво Євросоюзу

Окремо Антоніу Кошта погодився з тим, що представляти інтереси Європейського Союзу мають його інституції відповідно до положень установчих договорів. Таким чином, питання участі ЄС у можливих переговорах має вирішуватися з урахуванням визначених повноважень європейських органів.

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Детальніше обговорити цю тему президент Європейської ради запропонував під час неформального засідання Європейської ради, яке наступного тижня відбудеться в Дубліні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Джаред Кушнер розповів про підготовку американських пропозицій для тристоронніх мирних переговорів України, Сполучених Штатів і Росії. За його словами, зустріч запланована на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Крім того, Вашингтон веде консультації з Києвом, НАТО та європейськими партнерами щодо майбутніх гарантій безпеки й умов, які мають унеможливити повторне розгортання війни.

Також Новини.LIVE писали, що європейські партнери поки скептично оцінюють перспективи майбутніх переговорів технічних груп в Абу-Дабі за участю України, США та Росії. Вони також наголосили, що досягнення стійкого миру неможливе без участі європейських країн.