Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Майбутні мирні переговори технічних груп в Абу-Дабі за участю України, Сполучених Штатів та Росії поки не викликають оптимізму у європейських партнерів. На зустрічі в Берліні міністри оборони Німеччини та Великої Британії заявили, що попередні спроби дипломатії завжди оберталися посиленням бомбардувань, а також пригадали, що стійкий мир неможливий без участі Європи.

Про це Борис Пісторіус заявив на брифінгу, передає Новини.LIVE.

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Пісторісус вказав на головного винуватця зриву переговорів

Німецький міністр Борис Пісторіус зізнався, що має сумніви щодо швидкого успіху, спираючись на попередній історичний контекст.

"Насамперед, виходячи з досвіду, я налаштований скептично", — констатував політик.

Він нагадав, що протягом останніх років у світі проходило багато різноманітних переговорів та форматів зустрічей, проте їхнім реальним наслідком щоразу ставали лише більш інтенсивні та сильні атаки по українських містах.

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"І це реальність, з якою ми маємо справу напередодні цих переговорів", — підкреслив керівник Міноборони ФРН.

Британський колега Пісторіуса Вес Стрітінг повністю розділив таку оцінку, назвавши власне ставлення до процесу обережним і скептичним. Обидва посадовці переконані, що відсторонення європейських країн від переговорного процесу є неприпустимим, оскільки на них ляже пряма відповідальність за повоєнний устрій.

Пісторіус наголосив, що забезпечити тривалий та справедливий мир, який гарантуватиме територіальну цілісність і суверенітет Української держави, неможливо без європейців за столом переговорів.

"Адже саме від нас очікують, що ми потім забезпечуватимемо реалізацію цього миру. Відповідно, наша участь за столом переговорів також є необхідною умовою", — пояснив він.

Німецький міністр також додав, що "проблема не в Зеленському", і тепер діяти мають президент США та очільник Кремля.

Позиція європейських міністрів щодо України

Попри сумніви у швидкому результаті зустрічі в Абу-Дабі, британський урядовець зауважив, що світ щиро хоче дипломатичного прориву, оскільки саме дипломатія має зрештою завершити цю війну. Однак фінал війни повинен бути абсолютно прийнятним для українського народу, а сама Україна має бути повноцінно представлена у цьому процесі.

"Не може бути жодного рішення щодо України без України", — заявив Стрітінг.

Насамкінець він підкреслив, що агресивну війну розв'язав саме Володимир Путін, тому він і повинен її припинити задля якнайшвидшого повернення до миру.

Новини.LIVE повідомляли, що поки дипломати намагаються знайти формат для переговорів, європейські союзники поспіхом шукають спосіб захистити українське небо. Велика Британія та Німеччина взялися за спільний план постачання ракет для протиповітряної оборони до наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі.

Паралельно на дипломатичному фронті готують тристоронню зустріч. Зокрема, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори між Україною, США та РФ пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі.

За словами Володимира Зеленського, росіяни вже показують готовність до технічних консультацій, де планують обговорити взаємне припинення ударів по енергетиці, морську безпеку та загальні кроки до деескалації.

Водночас у Вашингтоні налаштовані стримано. Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що реальних передумов для швидкого миру поки немає, хоча США й продовжують перевіряти готовність сторін до угоди.