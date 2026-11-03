Віткофф заявив, що переговори між Україною, США та Росією відбудуться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі

Віткофф назвав дату переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. За його словами, на цій зустрічі сторони обговорюватимуть питання деескалації та безпеки після війни, а США виступлять посередником у цих переговорах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у соцмережі Х.
Що сказав Віткофф про майбутні переговори в Абу-Дабі
«Сполучені Штати виступлять посередниками у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією 10–11 листопада в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа щодо припинення війни», — заявив Віткофф.
Він уточнив, що обговорення будуть зосереджені на післявоєнних заходах безпеки, деескалації, гуманітарних місіях та подальших кроках до миру.
Також Віткофф додав, що цього тижня американські переговірники зустрінуться в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО для обговорення гарантій безпеки для України, післявоєнної архітектури безпеки Європи та економічних можливостей для підтримки відновлення України.
«Ми розраховуємо на розвиток прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, у напрямку всеосяжної, міцної мирної угоди, яка забезпечить довгострокову безпеку для майбутніх поколінь», — підсумував спеціальний представник Трампа.
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