Віткофф заявив, що переговори між Україною, США та Росією відбудуться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі

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Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. За його словами, на цій зустрічі сторони обговорюватимуть питання деескалації та безпеки після війни, а США виступлять посередником у цих переговорах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у соцмережі Х.

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Що сказав Віткофф про майбутні переговори в Абу-Дабі

«Сполучені Штати виступлять посередниками у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією 10–11 листопада в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа щодо припинення війни», — заявив Віткофф.

Він уточнив, що обговорення будуть зосереджені на післявоєнних заходах безпеки, деескалації, гуманітарних місіях та подальших кроках до миру.

Також Віткофф додав, що цього тижня американські переговірники зустрінуться в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО для обговорення гарантій безпеки для України, післявоєнної архітектури безпеки Європи та економічних можливостей для підтримки відновлення України.

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