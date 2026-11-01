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Кремль: Путін може відповісти на дзвінок Зеленського

Ua ru
1 листопада 2026 13:02
Путін може відповісти на дзвінок Зеленського - Кремль Reuters
Диктатор Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля Володимир Путін може відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. Ба більше, він проінформував, що український лідер може приїхати на перемовини з диктатором Росії.

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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У Кремлі закликали Зеленського приїхати до Москви

Помічник диктатора Ушаков заявив, що Зеленський нібито "надсилає сигнали" через різні джерела та прагне провести переговори. Він закликав його приїхати на зустріч до Путіна.

"Він же надсилає сигнали через різні джерела. Хоче (поговорити), раз так хоче переговорити - нехай приїжджає", — заявив Ушаков.

Крім того, помічник диктатора стверджує, що Путін ніколи не відмовлявся від перемовин із Зеленським. Він заявив, що глава Кремля може відповісти на дзвінок українського лідера.

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"Я думаю, що відповість, звичайно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", — сказав Ушаков.

Ми писали, що Володимир Зеленський висловлював бажання приїхати до Флориди, якщо там буде присутній Володимир Путін. Глава держави не відхиляв цей варіант, адже він хоче досягти реального прогресу в перемовинах.

Новини.LIVE інформували, що голова дипломатичного відомства Євросоюзу Кая Каллас вважає, що присутність диктатора РФ Путіна несе загрозу. За її словами, це може відвернути увагу від російських воєнних злочинів.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Кремль війна в Україні Росія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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