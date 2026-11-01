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Кремль: Путин может ответить на звонок Зеленского

Ua ru
1 ноября 2026 13:02
Путин может ответить на звонок Зеленского — Кремль Reuters
Диктатор России Владимир Путин. Фото: Reuters

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля Владимир Путин может ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. Более того, он проинформировал, что украинский лидер может приехать на переговоры с диктатором России.

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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В Кремле призвали Зеленского приехать в Москву

Помощник диктатора Ушаков заявил, что Зеленский якобы "посылает сигналы" через различные источники и стремится провести переговоры. Он призвал его приехать на встречу к Путину.

"Он же посылает сигналы через различные источники. Хочет (поговорить), раз так хочет переговорить — пусть приезжает", — заявил Ушаков.

Кроме того, помощник диктатора утверждает, что Путин никогда не отказывался от переговоров с Зеленским. Он заявил, что глава Кремля может ответить на звонок украинского лидера.

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"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал Ушаков.

Мы писали, что Владимир Зеленский выражал желание приехать во Флориду, если там будет присутствовать Владимир Путин. Глава государства не отвергал этот вариант, ведь он хочет добиться реального прогресса в переговорах.

Новини.LIVE сообщали, что глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас считает, что присутствие диктатора РФ Путина представляет угрозу. По её словам, это может отвлечь внимание от российских военных преступлений.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Кремль война в Украине Россия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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