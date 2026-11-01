Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія через американських перемовників вимагає від України добровільно залишити території, які війська РФ не змогли захопити під час бойових дій. У Києві назвали такі пропозиції неприйнятними та наголосили, що готові до припинення вогню по нинішній лінії фронту, але не погодяться на передачу українських земель чи визнання окупації.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зеленський про територіальні вимоги Росії

За словами глави держави, офіційна Москва продовжує висувати територіальні претензії до України, використовуючи для передавання своїх вимог американських посередників. Наразі йдеться не лише про вже окуповані території, а й про українські землі, які російська армія не змогла захопити.

"Вони вимагають, щоб ми добровільно залишили наші території, яких вони самі не змогли захопити. Це нездорова ідея, вона суперечить здоровому глузду", — наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна не розглядає можливості добровільної передачі своїх територій Росії.

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Зеленський розповів, що українська сторона підтримує припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, однак це не означає визнання окупованих територій російськими.

За словами глави держави, Україна не відмовиться від своїх земель, зокрема від Кримського півострова, який Росія окупувала ще в 2014 році.

Зеленський наголосив, що юридичне визнання українських територій частиною РФ суперечило б Конституції України та волі українців.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що американська інфлюенсерка Лора Лумер пояснила можливу причину різкої критики Зеленського з боку Дональда Трампа. На її думку, американський лідер міг негативно сприйняти публічні зауваження Зеленського щодо дизельної угоди США з Росією.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський повідомив про рекордні втрати російської армії у жовтні 2026 року. За його словами, протягом місяця Сили оборони України ліквідували або важко поранили 54 400 окупантів, а 21 жовтня втрати РФ становили 2 250 військових.