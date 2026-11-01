Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия через американских переговорщиков требует от Украины добровольно оставить территории, которые войска РФ не смогли захватить во время боевых действий. В Киеве назвали такие предложения неприемлемыми и подчеркнули, что готовы к прекращению огня по нынешней линии фронта, но не согласятся на передачу украинских земель или признание оккупации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Зеленский о территориальных требованиях России

По словам главы государства, официальная Москва продолжает выдвигать территориальные претензии к Украине, используя для передачи своих требований американских посредников. Сейчас речь идет не только об уже оккупированных территориях, но и об украинских землях, которые российская армия не смогла захватить.

"Они требуют, чтобы мы добровольно оставили наши территории, которые они сами не смогли захватить. Это нездоровая идея, она противоречит здравому смыслу", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина не рассматривает возможность добровольной передачи своих территорий России.

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Зеленский рассказал, что украинская сторона поддерживает прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, однако это не означает признания оккупированных территорий российскими.

По словам главы государства, Украина не откажется от своих земель, в частности от Крымского полуострова, который Россия оккупировала еще в 2014 году.

Зеленский подчеркнул, что юридическое признание украинских территорий частью РФ противоречило бы Конституции Украины и воле украинцев.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что американская инфлюенсерка Лора Лумер объяснила возможную причину резкой критики Зеленского со стороны Дональда Трампа. По ее мнению, американский лидер мог негативно воспринять публичные замечания Зеленского относительно дизельной сделки США с Россией.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский сообщил о рекордных потерях российской армии в октябре 2026 года. По его словам, в течение месяца Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили 54 400 оккупантов, а 21 октября потери РФ составили 2 250 военнослужащих.