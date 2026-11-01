Зеленський: я готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Він сподівається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати такі переговори.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN Türk, передає Новини.LIVE.

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Зеленський готовий зустрітись з Путіним в Туреччині

Український лідер Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю CNN Türk, що він готовий зустрітись з главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. Окремо він наголосив про власні сподівання, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати мирні перемовини, адже він "має зв'язки з Путіним".

"Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині", — заявив президент.

За словами Зеленського, лідери України та РФ зможуть домовитись щодо питань, які не вдається владнати делегаціям і технічним групам країн.

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"Саме тому я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення", — сказав Зеленський.

Ми писали, що помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив про готовність Володимира Путіна відповісти на дзвінок українського лідера Володимира Зеленського. За словами Ушакова, якщо Зеленський прагне поговорити з Путіним, то "нехай приїжджає до Росії".

Новини.LIVE інформували, що попри те, що лідери країн запевняють про готовність до діалогу, заступниця голови Європейської комісії Кая Каллас висловила свої побоювання щодо присутності Путіна на саміті G20. На її думку, таке рішення може відвернути увагу світової спільноти від тих воєнних злочинів, які скоює Росія.