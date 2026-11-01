Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У жовтні українські Сили оборони завдали російській армії рекордних втрат. За цей час українські захисники звільнили більше території, ніж окупанти змогли захопити. Також було зафіксовано рекордні добові втрати російського війська за весь період повномасштабної війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 1 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Яких втрат зазнала Росія у жовтні

Володимир Зеленський повідомив, що протягом жовтня українські Сили оборони завдали російській армії найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, йдеться про 54 400 російських військових, убитих або важкопоранених за місяць. Окремо Зеленський назвав день, коли втрати армії РФ були найбільшими за добу.

"У жовтні наші Сили оборони України завдали ворогу рекордних втрат і повернули більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити.

За один місяць Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2 250 осіб армія РФ втратила 21 жовтня", — повідомив глава держави.

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Скільки територій звільнили Сили оборони за жовтень

Зеленський також навів результати звільнення українських територій за місяць. За його даними, площа повернутої землі перевищила територію, яку за цей самий період змогли захопити російські окупанти. Президент уточнив, скільки квадратних кілометрів вдалося звільнити:

"Важливо, що ми продовжуємо повертати своє. За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час".

Зеленський подякував українським військовим

Окремо президент подякував усім захисникам і захисницям, українським воїнам, бригадам та підрозділам за результати бойової роботи. Він наголосив, що Україна продовжує утримувати позиції та звільняти території, а Росія зазнає втрат.

"Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого.

Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію", — наголосив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 1 листопада 2026 року Зеленський повідомив про ураження українськими силами трьох об’єктів у Ростовській області РФ. Серед них — комбінат "Каменський", комплекс ППО "Панцир-С2" та командно-штабна машина системи С-400 "Тріумф". Загальну вартість уражених об’єктів протиповітряної оборони президент оцінив приблизно у 70 млн доларів.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 1 листопада безпілотники атакували Кстовський нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Нижньогородській області РФ, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Точне місце ураження та тип застосованого озброєння наразі невідомі, місцева влада атаку не коментувала. На тлі інциденту Росавіація запроваджувала обмеження в аеропорту Нижнього Новгорода, а місцеві жителі масово попрямували на АЗС запасатися пальним.