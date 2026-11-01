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Головна Новини дня Дрони атакували Кстовський НПЗ у Росії: спалахнула пожежа

Дрони атакували Кстовський НПЗ у Росії: спалахнула пожежа

Ua ru
1 листопада 2026 07:30
Дрони атакували російський НПЗ Лукойл у Кстові t.me/exilenova_plus
Палає НПЗ у Росії після атаки БпЛА. Фото: t.me/exilenova_plus

У ніч проти 1 листопада в російському місті Кстово Нижньогородської області пролунали вибухи. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод компанії "Лукойл". Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, заграву та стовп диму від якої було видно за багато кілометрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT-канали.

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Атака на НПЗ РФ
Горить Кстовський НПЗ у Росії. Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Кстовський НПЗ у Росії: наслідки

Близько 04:11 1 листопада у соціальних мережах почали поширюватися повідомлення про вибухи в Кстові та кадри масштабної пожежі. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а OSINT-канали писали, що ціллю атаки став Кстовський нафтопереробний завод.

На оприлюднених відео було видно сильну пожежу, заграва від якої освітлювала навколишню місцевість на кілька кілометрів.

Йдеться про підприємство "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез", розташоване в Кстові Нижньогородської області.

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За попередньою оцінкою OSINT-каналів, пожежа могла виникнути в районі установок АВТ-6, АВТ-5, вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600. Водночас точне місце ураження поки не встановлено.

Місцева влада ситуацію наразі не коментувала. Також поки немає інформації про те, яким саме озброєнням було атаковано підприємство.

На тлі атаки Росавіація оголошувала про обмеження роботи аеропортів, зокрема в Нижньому Новгороді.

Що відомо про Кстовський НПЗ

Кстовський нафтопереробний завод належить компанії "Лукойл" та входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. За обсягами встановленої потужності це найбільше нафтопереробне підприємство компанії.

Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За цим показником він посідає четверте місце серед найбільших НПЗ РФ, поступаючись Омському, Кіришському та Рязанському підприємствам.

Після повідомлень про пожежу в Нижньому Новгороді утворилися довгі черги на автозаправних станціях. Місцеві жителі поспішали запастися пальним ще до світанку. Деякі водії заливали його не лише в баки автомобілів, а й у каністри.

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Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив про плани розширити підрозділи, які завдають далекобійних ударів по російських об’єктах, і збільшити дальність застосування дронів та ракет. За його словами, українська зброя вже може уражати цілі від Ямалу до Західного Сибіру, однак її можливості планують посилювати. Ключові напрямки подальших операцій визначили за результатами дипстрайків у вересні та жовтні, зокрема масштабуватимуть спроможності СБУ, розвідки та інших складових Сил оборони.

ЗСУ НПЗ Росія втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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