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Главная Новости дня Дроны атаковали Кстовский НПЗ в России: вспыхнул пожар

Дроны атаковали Кстовский НПЗ в России: вспыхнул пожар

Ua ru
1 ноября 2026 07:30
Дроны атаковали российский НПЗ Лукойл в Кстове t.me/exilenova_plus
Горит НПЗ в России после атаки БпЛА. Фото: t.me/exilenova_plus

В ночь на 1 ноября в российском городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар, зарево и столб дыма от которого были видны за многие километры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-каналы.

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Атака на НПЗ РФ
Горит Кстовский НПЗ в России. Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Кстовский НПЗ в России: последствия

Около 04:11 1 ноября в социальных сетях начали распространяться сообщения о взрывах в Кстове и кадры масштабного пожара. Местные жители сообщали о взрывах, а OSINT-каналы писали, что целью атаки стал Кстовский нефтеперерабатывающий завод.

На опубликованных видео было видно сильный пожар, зарево от которого освещало окружающую местность на несколько километров.

Речь идет о предприятии "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенном в Кстове Нижегородской области.

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По предварительной оценке OSINT-каналов, пожар мог возникнуть в районе установок АВТ-6, АВТ-5, висбрейкинга гудрона или установки 35/11-600. В то же время точное место поражения пока не установлено.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Также пока нет информации о том, каким именно оружием было атаковано предприятие.

На фоне атаки Росавиация объявила об ограничении работы аэропортов, в частности в Нижнем Новгороде.

Что известно о Кстовском НПЗ

Кстовский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Лукойл" и входит в пятерку крупнейших НПЗ России. По объемам установленной мощности это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие компании.

Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. По этому показателю он занимает четвертое место среди крупнейших НПЗ РФ, уступая Омскому, Киришскому и Рязанскому предприятиям.

После сообщений о пожаре в Нижнем Новгороде на автозаправочных станциях образовались длинные очереди. Местные жители спешили запастись топливом ещё до рассвета. Некоторые водители заливали его не только в баки автомобилей, но и в канистры.

Новини.LIVE сообщали, что утром 31 октября в российской Уфе прогремели взрывы в промышленной зоне, город атаковали ударные беспилотники. Местные мониторинговые каналы сообщали о работе российской ПВО, а в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности. Из-за угрозы дронов в аэропорту Уфы ограничили прием и отправку самолетов, информации о разрушениях и пострадавших нет.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявил о планах расширить подразделения, наносящие дальнобойные удары по российским объектам, и увеличить дальность применения дронов и ракет. По его словам, украинское оружие уже может поражать цели от Ямала до Западной Сибири, однако его возможности планируют усиливать. Ключевые направления дальнейших операций определили по результатам точечных ударов в сентябре и октябре; в частности, будут расширять возможности СБУ, разведки и других компонентов Сил обороны.

ВСУ НПЗ Россия потери оккупантов Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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