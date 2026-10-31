Последствия атаки дронов в Уфе. Фото иллюстративное: t.me/s/exilenova_plus

В столице Республики Башкортостан утром 31 октября раздались взрывы в промышленной зоне. Местные мониторинговые каналы сообщают об атаке ударных беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Exilenova+.

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Что известно об атаке на Уфу

По сообщениям мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели в промышленной зоне города. Там также действовала российская ПВО. В то же время информация о конкретном объекте, который мог оказаться под ударом, пока отсутствует.

Сообщение Exilenova+. Фото: скриншот

Утром 31 октября глава Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности.

Кроме того, как сообщают местные СМИ, из-за угрозы беспилотников в аэропорту Уфы ограничили прием и отправку самолетов.

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Информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших в результате атаки дронов пока нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 30 октября дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. На территории предприятия возник пожар с несколькими очагами возгорания.

Также Новини.LIVE писали, что во время атаки на Россию в ночь на 29 октября взрывы раздавались в Башкортостане. Дым поднялся над территорией Башкирской содовой компании в Стерлитамаке.