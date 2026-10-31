Наслідки атаки дронів в Уфі. Фото ілюстративне: t.me/s/exilenova_plus

У столиці російської Республіки Башкортостан вранці 31 жовтня пролунали вибухи в промисловій зоні. Місцеві моніторингові канали повідомляють про атаку ударних безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони. В аеропорту Уфи запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Exilenova+.

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Що відомо про атаку на Уфу

За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи пролунали в промисловій зоні міста. Там також працювала російська ППО. Водночас інформація про конкретний об'єкт, який міг опинитися під ударом, наразі відсутня.

Допис Exilenova+. Фото: скриншот

Уранці 31 жовтня, керівник державного комітету республіки з надзвичайних ситуацій Кирило Первов повідомив, що в Башкортостані оголосили режим безпілотної небезпеки.

Також, як повідомляють місцеві ЗМІ, через загрозу безпілотників в аеропорту Уфи обмежили приймання та відправлення літаків.

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Інформації про масштаб руйнувань та кількість постраждалих внаслідок атаки дронів наразі немає.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. На території підприємства виникла пожежа з кількома осередками займання.

Також Новини.LIVE писали, що під час атаки на Росію в ніч проти 29 жовтня вибухи лунали в Башкортостані. Дим піднявся над територією Башкирської содової компанії у Стерлітамаку.