Дим із заводу у Башкоростані. Фото: соцмережі

У ніч на 29 жовтня Росія зазнала масованої дронової атаки. У Московській області паралізувало роботу аеропортів, через що два рейси з Туреччини розвернули назад. Водночас у Башкортостані пролунали вибухи. Дим піднявся над унікальним оборонним підприємством із виробництва бронематеріалів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

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Вибухи біля Москви 29 жовтня

Російська столиця та прилеглі регіони вночі 29 жовтня опинилися під масштабним ударом невідомих безпілотників. Повітряна небезпека на території Підмосков'я була оголошена близько 22:00.

На тлі атаки Росавіація була змушена терміново обмежити роботу трьох летовищ: Внуково, Домодєдово та Жуковського.

Жуковський відновив прийом і виліт суден за годину, тоді як інші аеропорти продовжили приймати борти виключно за індивідуальним погодженням. Через закрите небо над Внуково екіпажі двох літаків, що прямували до Москви з Туреччини, були змушені розвернути судна назад.

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За 56 кілометрів від МКАД, поблизу Наро-Фомінська, росіяни чули щонайменше три потужні вибухи, хоча характерного шуму від моторів безпілотників там не фіксували. Крім того, повідомлялося, що безперервна серія вибухів лунала у напрямку сусідньої Калузької області.

Удар по Башкортостану та зупинка аеропорту в Уфі

Атака дронів була скерована й на Республіку Башкортостан. Моніторингові ресурси попередили про наближення безпілотників близько о 05:00 години ранку, а офіційне підтвердження атаки з'явилося лише через годину. У зв'язку з небезпекою аеропорт Уфи також запровадив жорсткі обмеження на зліт та посадку повітряних суден. Водночас місцеві мешканці масово повідомляли про вибухи та прямі "прильоти" безпосередньо в межах міста.

Атака на унікальний хімічний завод у Стерлітамаку

З'ясувалося, що внаслідок атаки було пошкоджено унікальний завод в Росії. Очевидці опублікували фото, як густий дим піднімається з території АТ "Башкирська содова компанія" (БСК).

Аналітики пояснили чому фото диму вказує на атаку заводу. Фото: ASTRA

Це один із найбільших хімічних комплексів Росії, що займає лідерські позиції у країні з виробництва харчової та кальцинованої соди. Підприємство входить до великого хімічного холдингу АТ "Росхім", який володіє 57,43% його акцій. БСК функціонує з травня 2013 року. Цю компанію утворили в результаті злиття двох радянських гігантів ВАТ "Каустик" та ВАТ "Сода".

Підприємство має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу і перебуває у закритому реєстрі оборонних компаній Мінпромторгу РФ.

БСК постачає продукцію для різних галузей, випускаючи дихлоретан та соляну кислоту. Головна особливість заводу полягає в тому, що він є єдиним монопольним виробником терефталоїлхлориду в Росії. Ця надзвичайно важлива хімічна сполука критично необхідна для створення високоміцних полімерів, синтетичних балістичних ниток та арамідних матеріалів на кшталт кевлару.

Підтвердження атаки на завод. Фото: ASTRA

З цієї сировини виготовляють сучасні російські військові шоломи, бронежилети, а також елементи захисту для авіації та бронетехніки.

Варто зазначити, що 27 серпня БСК вже потрапляла під дронову атаку. Тоді OSINT-експерти також фіксували дим над територією цього ж підприємства, проте місцева влада проігнорувала інцидент і не надала жодних коментарів.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно у Воронежі дрони атакували міську забудову. Один із безпілотників упав біля великого бізнес-центру "Галерея Чижова", а в житлових кварталах спалахнули пожежі. Тим часом на Уралі, у Свердловській області, сталася серйозна аварія на залізниці. З рейок зійшли два десятки вагонів вантажного ешелону, спричинивши масштабне займання цистерн із паливом.

Паралельно українські сили розширюють радіус ураження стратегічних потужностей РФ. За даними Генштабу ЗСУ, серія точкових атак 23–24 жовтня припала на промислове підприємство на Орловщині, хімічний комбінат у Самарській області, а також ворожий борт просто на злітній смузі військового аеродрому в Краснодарському краї.

Коментуючи ці операції, Володимир Зеленський підкреслив, що Київ дзеркально б'є по паливно-енергетичному комплексу ворога у відповідь на його терор. Глава держави констатував, що ідея так званого "енергетичного перемир'я", яку просував американський лідер Дональд Трамп, так і не запрацювала на практиці.