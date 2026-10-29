Дым с завода в Башкортостане. Фото: социальные сети

В ночь на 29 октября Россия подверглась массированной атаке дронов. В Московской области была парализована работа аэропортов, из-за чего два рейса из Турции развернули обратно. В то же время в Башкортостане раздались взрывы. Дым поднялся над уникальным оборонным предприятием по производству бронематериалов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

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Взрывы под Москвой 29 октября

Российская столица и прилегающие регионы ночью 29 октября оказались под масштабным ударом неизвестных беспилотников. Воздушная тревога на территории Подмосковья была объявлена около 22:00.

На фоне атаки Росавиация была вынуждена срочно ограничить работу трех аэропортов: Внуково, Домодедово и Жуковского.

Жуковский возобновил прием и вылет самолетов через час, тогда как другие аэропорты продолжили принимать самолеты исключительно по индивидуальному согласованию. Из-за закрытого неба над Внуковым экипажи двух самолетов, следовавших в Москву из Турции, были вынуждены развернуть самолеты обратно.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы успешном уничтожении 57 БПЛА, которые направлялись к столице. Однако очевидцы рассказали журналистам российских СМИ несколько иную версию событий.

В 56 километрах от МКАД, вблизи Наро-Фоминска, россияне слышали как минимум три мощных взрыва, хотя характерного шума от двигателей беспилотников там не фиксировали. Кроме того, сообщалось, что непрерывная серия взрывов раздавалась в направлении соседней Калужской области.

Удар по Башкортостану и остановка работы аэропорта в Уфе

Атака дронов была направлена и на Республику Башкортостан. Мониторинговые ресурсы предупредили о приближении беспилотников около 05:00 утра, а официальное подтверждение атаки появилось лишь через час. В связи с опасностью аэропорт Уфы также ввёл жесткие ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. В то же время местные жители массово сообщали о взрывах и прямых «прилётах» непосредственно в пределах города.

Атака на уникальный химический завод в Стерлитамаке

Выяснилось, что в результате атаки был повреждён уникальный завод в России. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, как густой дым поднимается с территории АО "Башкирская содовая компания" (БСК).

Аналитики объяснили, почему фото дыма указывает на атаку завода. Фото: ASTRA

Это один из крупнейших химических комплексов России, занимающий лидирующие позиции в стране по производству пищевой и кальцинированной соды. Предприятие входит в крупный химический холдинг АО "Росхим", который владеет 57,43% его акций. БСК функционирует с мая 2013 года. Эта компания была создана в результате слияния двух советских гигантов — ОАО "Каустик" и ОАО "Сода".

Предприятие имеет стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса и входит в закрытый реестр оборонных компаний Минпромторга РФ.

БСК поставляет продукцию для различных отраслей, производя дихлорэтан и соляную кислоту. Главная особенность завода заключается в том, что он является единственным монопольным производителем терефталоилхлорида в России. Это чрезвычайно важное химическое соединение крайне необходимо для создания высокопрочных полимеров, синтетических баллистических нитей и арамидных материалов, таких как кевлар.

Подтверждение атаки на завод. Фото: ASTRA

Из этого сырья изготавливают современные российские военные шлемы, бронежилеты, а также элементы защиты для авиации и бронетехники.

Стоит отметить, что 27 августа БСК уже подвергалась атаке дронов. Тогда OSINT-эксперты также фиксировали дым над территорией этого же предприятия, однако местные власти проигнорировали инцидент и не дали никаких комментариев.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Воронеже дроны атаковали городскую застройку. Один из беспилотников упал возле крупного бизнес-центра "Галерея Чижова", а в жилых кварталах вспыхнули пожары. Тем временем на Урале, в Свердловской области, произошла серьезная авария на железной дороге. С рельсов сошли два десятка вагонов грузового эшелона, что привело к масштабному возгоранию цистерн с топливом.

Параллельно украинские силы расширяют радиус поражения стратегических объектов РФ. По данным Генштаба ВСУ, серия точечных ударов 23–24 октября пришлась на промышленное предприятие в Орловской области, химический комбинат в Самарской области, а также вражеский самолет прямо на взлетной полосе военного аэродрома в Краснодарском крае.

Комментируя эти операции, Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев наносит зеркальные удары по топливно-энергетическому комплексу врага в ответ на его террор. Глава государства констатировал, что идея так называемого «энергетического перемирия», которую продвигал американский лидер Дональд Трамп, так и не сработала на практике.