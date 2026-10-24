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Головна Новини дня Генштаб повідомив про ураження трьох об'єктів на території Росії

Генштаб повідомив про ураження трьох об'єктів на території Росії

Ua ru
24 жовтня 2026 12:31
Удари ЗСУ по Росії: уражено Тольяттікаучук, Протон-Електротекс і літак facebook.com/93OMBr
Бойова робота військових, які завдають удару з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Фото: facebook.com/93OMBr

Сили оборони України завдали ударів 23 жовтня та в ніч на суботу, 24 жовтня, по об'єктах у різних регіонах РФ. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження виробничого підприємства в Орловській області, хімічного комбінату в Самарській області та літака на аеродромі в Краснодарському краї. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Уражено комбінат «Тольяттікаучук», АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел та літак на аеродромі «Єйськ»
Удари по важливих об'єктах на території РФ. Зображеня: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що виробляє "Протон-Електротекс"

АТ "Протон-Електротекс" в Орлі, який було уражено, спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання та приладів повного циклу — від кристалів до готової продукції.

Серед виробів підприємства — модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Искандер-М". Також компанія бере участь у виробництві бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" та його модифікацій.

Що відомо про комбінат "Тольяттікаучук"

У районі комбінату "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області зафіксували вибух і пожежу.

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Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовують для виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

"Ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми", — зазначили у Генштабі.

Що відомо про літак на аеродромі "Єйськ"

На аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї РФ також уражено літак. Тип повітряного судна військові не уточнили. Ступінь пошкоджень наразі встановлюють.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили: "Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України забезпечать режим тиші для гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження мають передати військовим у встановленому порядку. Раніше українські підрозділи вже доставляли гуманітарну допомогу жителям міста та навколишніх сіл за допомогою дронів.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові спільно з НАТО розробили дві моделі штучного інтелекту. Одна з них допомагатиме прогнозувати атаки російських безпілотників, а інша — планувати застосування української артилерії. Розробки представили під час семінару JATEC у Національному центрі кібербезпеки у Вільнюсі.

літак Генштаб ЗСУ виробництво Росія удари по РФ
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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