Боевые действия военных, наносящих удар из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Фото: facebook.com/93OMBr

Силы обороны Украины нанесли удары 23 октября и в ночь на субботу, 24 октября, по объектам в различных регионах РФ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении производственного предприятия в Орловской области, химического комбината в Самарской области и самолета на аэродроме в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Удары по важным объектам на территории РФ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что производит "Протон-Электротекс"

АО "Протон-Электротекс" в Орле, которое подверглось удару, специализируется на производстве оптоэлектронного оборудования и приборов полного цикла — от кристаллов до готовой продукции.

Среди продукции предприятия — модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". Также компания участвует в производстве боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и его модификаций.

Что известно о комбинате "Тольяттикаучук"

В районе комбината "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области зафиксировали взрыв и пожар.

Читайте также:

Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются для изготовления твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

"Поражение таких объектов наносит удар по цепочке поставок сырья для российской ракетной программы", — отметили в Генштабе.

Что известно о самолете на аэродроме "Ейск"

На аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ также был поражён самолёт. Тип воздушного судна военные не уточнили. Степень повреждений в настоящее время устанавливается.

"Силы обороны Украины наносят удары по объектам на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН", — говорится в сообщении.

В Генштабе также заявили: "Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины обеспечат режим тишины для гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Соответствующие распоряжения должны быть переданы военным в установленном порядке. Ранее украинские подразделения уже доставляли гуманитарную помощь жителям города и окрестных сел с помощью дронов.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные совместно с НАТО разработали две модели искусственного интеллекта. Одна из них будет помогать прогнозировать атаки российских беспилотников, а другая — планировать применение украинской артиллерии. Разработки были представлены во время семинара JATEC в Национальном центре кибербезопасности в Вильнюсе.