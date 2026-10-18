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Главная Новости дня Украина и НАТО разработали ИИ-модели для атак БпЛА и артиллерии

Украина и НАТО разработали ИИ-модели для атак БпЛА и артиллерии

Ua ru
18 октября 2026 17:41
Украина и НАТО создали ИИ-модели для прогнозирования атак дронов и планирования артиллерийских ударов REUTERS/Stringer
Российский дрон типа Shahed. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные совместно с НАТО создали модели искусственного интеллекта, которые будут помогать предсказывать атаки российских беспилотников и планировать применение артиллерии. Разработки были представлены на семинаре JATEC в Национальном центре кибербезопасности в Вильнюсе.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Модели ИИ для прогнозирования ударов вражеских БпЛА и планирования применения артиллерии

Украинские Силы обороны совместно со Стратегическим командованием НАТО по трансформации при поддержке Совместного центра Украина–НАТО по анализу, подготовке и образованию JATEC создали две модели искусственного интеллекта. Разработки помогут прогнозировать атаки вражеских беспилотников вблизи линии боевого столкновения и планировать применение украинской артиллерии.

"Обе разработки были представлены на семинаре JATEC в Национальном центре кибербезопасности в Вильнюсе. В мероприятии, посвященном использованию современных IТ-решений, искусственного интеллекта и машинного обучения в аналитике, приняли участие около 30 экспертов НАТО и украинских военных аналитиков из нескольких подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

Первая ИИ-модель анализирует исходные данные, погодные условия и обстановку на поле боя, чтобы прогнозировать вероятное применение вражеских беспилотников.

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Разработку уже протестировали на реальных данных, усовершенствовали и подготовили к внедрению в системы ситуационной осведомленности ВСУ.

Вторую модель ИИ создали для оптимизации артиллерийских операций. Она автоматически генерирует возможные сценарии действий и анализирует их. В настоящее время прототип разработки передали украинским Силам обороны для испытаний и проверки точности работы.

"Разработка этих моделей соответствует одной из задач JATEC: углублению сотрудничества Украины и НАТО в использовании современных IТ-решений, искусственного интеллекта и машинного обучения в военной аналитике", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали объекты, связанные с применением беспилотников, ремонтом боевой техники и размещением российских военных.

Кроме того, недавно Военно-морские силы ВСУ атаковали ракетным комплексом "Нептун" военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По информации украинских военных, в результате удара были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М, а также техническое оборудование.

война НАТО Украина Генштаб ВСУ искусственный интеллект
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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