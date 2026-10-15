ВМС нанесли удар ракетой «Нептун» по аэродрому «Борисоглебск»: поражено шесть Су-34М

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В ночь на 15 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли удар с помощью ракетного комплекса "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. По данным украинских военных, были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М и техническое оборудование для обеспечения полётов.

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины, передает Новини.LIVE.

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