ВМС нанесли удар ракетой «Нептун» по аэродрому «Борисоглебск»: поражено шесть Су-34М

ВМС нанесли удар по аэродрому в России: заявлено о поражении шести Су-34М
Ua ru
15 октября 2026 12:58
срочная
В ночь на 15 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли удар с помощью ракетного комплекса "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. По данным украинских военных, были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М и техническое оборудование для обеспечения полётов.
Об этом сообщили в ВМС ВС Украины, передает Новини.LIVE.
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