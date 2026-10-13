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Главная Новости дня ВСУ нанесли удар по ремонтной базе Искандер-М, РЛС и складам РФ

ВСУ нанесли удар по ремонтной базе Искандер-М, РЛС и складам РФ

Ua ru
13 октября 2026 15:33
13 октября ВСУ нанесли удар по ремонтной базе «Искандер-М», РЛС и складам РФ
Пожар на территории РФ. Фото: российские СМИ

В ночь на 13 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — ремонтная база ракетного комплекса "Искандер-М", радиолокационная станция, склады топлива и боеприпасов, а также места сосредоточения российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие военные объекты РФ поразили украинские военные 13 октября

Сообщается, что 12 октября и в ночь на 13 октября украинские подразделения нанесли удары по ряду военных целей противника.

"В районе Кондринки Курской области РФ поражена ремонтная база самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Кроме того, в районе населённого пункта Шкрябино Брянской области РФ была поражена радиолокационная станция противника", — написали в Генштабе.

ВСУ атаковали склады РФ на ВОТ 13 октября

На временно оккупированной территории Луганской области под удар попали логистические объекты российских подразделений.

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По информации Генерального штаба ВСУ, в районе Довжанска был поражен склад горюче-смазочных материалов, а вблизи Рубежного — склад боеприпасов. Помимо военной техники и логистической инфраструктуры, Силы обороны Украины нанесли удары по местам сосредоточения живой силы российской армии.

Такие цели были поражены в районах:

  • Селидово, Раздольное, Суженка и Мирноград Донецкой области;
  • Набережном Запорожской области;
  • Куземовки Луганской области.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует!", — отметили в источнике.

Мы сообщали, что украинские войска нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России, который расположен примерно в 2500 километрах от Украины. На месте попадания вспыхнул мощный пожар.

Новини.LIVE сообщали о других успехах ВСУ. В прошлом месяце российская армия потеряла в Украине более 50 тысяч военных, из них 28 тысяч погибли. В то же время потери украинских войск за этот период оцениваются примерно в 5 тысяч человек.

ВСУ Хелена Бонем Картер Генштаб ВСУ война в Украине ВОТ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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