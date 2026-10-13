ЗСУ уразили ремонтну базу Іскандер-М, РЛС і склади РФ 13 жовтня

Пожежа на території РФ. Фото: росЗМІ

У ніч на 13 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — ремонтна база ракетного комплексу "Іскандер-М", радіолокаційна станція, склади пального й боєприпасів, а також місця зосередження російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Які військові об’єкти РФ уразили українські військові 13 жовтня

Повідомляється, що 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня українські підрозділи завдали ударів по низці військових цілей противника.

"У районі Кондринки Курської області РФ уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника", — написали в Генштабі.

ЗСУ атакували склади РФ на ТОТ 13 жовтня

На тимчасово окупованій території Луганської області під удар потрапили логістичні об’єкти російських підрозділів.

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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у районі Довжанська уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а поблизу Рубіжного — склад боєприпасів. Крім військової техніки та логістичної інфраструктури, Сили оборони України завдали ударів по місцях зосередження живої сили російської армії.

Такі цілі уражено в районах:

Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області;

Набережного Запорізької області;

Куземівки Луганської області.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!", — зазначили в джерелі.

Ми інформували, що українські війська уразили Омський нафтопереробний завод на території Росії, який розташований приблизно за 2500 кілометрів від України. На місці влучення спахнула потужна пожежа.

Новини.LIVE інформували про інші успіхи ЗСУ. Минулого місяця російська армія втратила в Україні понад 50 тисяч військових, із них 28 тисяч загинули. Водночас втрати українських військ за цей період оцінюють приблизно у 5 тисяч осіб.