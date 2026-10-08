Сили оборони завдали удару по одному з найбільших НПЗ Росії

В Росії вразили НПЗ в Омську. Фото: Getty Images

Сили оборони України 8 жовтня уразили Омський нафтопереробний завод на території Росії, розташований приблизно за 2500 кілометрів від України. Це найпотужніше нафтопереробне підприємство РФ, яке залучене до забезпечення російської армії на окупованій території України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

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Омський НПЗ. Фото: росЗМІ

Сили оборони уразили Омський НПЗ

За інформацією Генштабу, українські військові завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований приблизно за 2500 кілометрів від України.

Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством Росії. Його потужності дозволяють переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Завод спеціалізується на виробництві широкого спектра пального, мастил та нафтохімічної продукції.

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У Генштабі нагадали, що Омський нафтопереробний завод уже зазнавав ураження 6 липня цього року. Тоді українські військові вдарили по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна потужність якої становить 8,4 мільйона тонн нафти на рік.

У Генштабі заявили, що удари по таких об'єктах спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Росії. Там також наголосили, що такі дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США Дональд Трамп пов'язав проблеми на ринку дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.4

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив мету далекобійних ударів України по території Росії. За його словами, такі атаки самі по собі не забезпечать перемогу, однак створюють додатковий тиск на противника. Удари по НПЗ мають скоротити виробництво пального та експортні доходи РФ.