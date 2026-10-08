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Главная Новости дня Силы обороны Украины атаковали Омский НПЗ за 2500 км от границы

Силы обороны Украины атаковали Омский НПЗ за 2500 км от границы

Ua ru
8 октября 2026 18:59
Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России
В России подвергся удару НПЗ в Омске. Фото: Getty Images

Силы обороны Украины 8 октября поразили Омский нефтеперерабатывающий завод на территории России, расположенный примерно в 2500 километрах от Украины. Это самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие РФ, которое задействовано в обеспечении российской армии на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Омский НПЗ
Омский НПЗ. Фото: российские СМИ

Силы обороны поразили Омский НПЗ

По информации Генштаба, украинские военные нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен примерно в 2500 километрах от Украины.

Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России. Его мощности позволяют перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год.

Завод специализируется на производстве широкого спектра топлива, смазочных материалов и нефтехимической продукции.

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В Генштабе напомнили, что Омский нефтеперерабатывающий завод уже подвергался удару 6 июля этого года. Тогда украинские военные ударили по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, проектная мощность которой составляет 8,4 миллиона тонн нефти в год.

В Генштабе заявили, что удары по таким объектам направлены на снижение военно-экономического потенциала России. Там также подчеркнули, что такие действия являются реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп связал проблемы на рынке дизельного топлива с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.4

Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов объяснил цель дальнобойных ударов Украины по территории России. По его словам, такие атаки сами по себе не обеспечат победу, однако создают дополнительное давление на противника. Удары по НПЗ должны сократить производство топлива и экспортные доходы РФ.

НПЗ армия нефть война в Украине удары по РФ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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