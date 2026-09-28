Буданов пояснив реальну мету далекобійних ударів по РФ: Realidade Militar

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що далекобійні удари по території Росії не здатні самостійно виграти війну, однак є важливим інструментом тиску на противника та його примусу.

Про це йдеться у випуску YouTube-каналу Realidade Militar, автори якого проаналізували українські удари по російських НПЗ та звернули увагу на позицію Буданова, передає Новини.LIVE.

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Буданов заявив, що далекобійні удари не виграють війну самі по собі

"Далекобійні удари самі по собі не виграють війну. Вони слугують для тиску", — наводять у матеріалі слова керівника ОП.

Як зазначають автори, цей тиск накопичується з кожним російським НПЗ, який зупиняє роботу, та кожним ремонтом, який РФ не встигає завершити. Атаки мають скоротити можливості Росії виробляти пальне та отримувати доходи від експорту нафтопродуктів, які вона може спрямовувати на фінансування війни.

Водночас Буданов попередив, що у разі продовження агресії Росія відчуватиме наслідки ще сильніше.

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"Якщо Росія продовжить війну, удари ставатимуть глибшими й потужнішими", — зазначив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для модернізації озброєння та посилення власної армії. За його словами, КНДР також розвиває виробництво ударних дронів і використовує бойовий досвід своїх військових, які беруть участь у війні проти України. Буданов попередив, що зростання напруженості між КНДР і Південною Кореєю може призвести до події, наслідки якої буде складно контролювати.

Також Буданов відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито утиски російськомовних жителів у країнах Європи. Керівник ОП заявив, що ще два роки тому українська сторона говорила про можливий розвиток подій за таким сценарієм. На запитання про готовність Росії вторгнутися на територію країн НАТО Буданов відповів: "Без коментарів".