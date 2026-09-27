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Головна Новини дня Буданов відреагував на заяви Путіна про "утиски російськомовних"

Буданов відреагував на заяви Путіна про "утиски російськомовних"

Ua ru
27 вересня 2026 17:26
Ексклюзив
Буданов відреагував на заяви Путіна про утиски російськомовних
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито утиски російськомовних в Європі. За його словами, про розвиток таких подій говорили ще два роки тому.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії "Золоті руки".

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Заяви Путіна про "утиски російськомовних"

"Ми ще два роки тому казали, як все буде розвиватись", — зазначив Буданов, прокоментувавши риторику Путіна щодо нібито порушення прав російськомовного населення в Європі.

Журналістка запитала, чи готова Росія вторгнутися на територію країн НАТО.

"Без коментарів", — відповів керівник ОП.

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Зазначимо, що Путін заявив про нібито утиски російськомовних мешканців у країнах Балтії. Водночас російський диктатор запевнив, що Москва не планує військових дій проти європейських держав і не готується до такого сценарію.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, Україна, США та Росію планують провести тристоронню зустріч у жовтні. За його словами, сторони обговорять кроки до завершення війни, удари по енергетиці та інші питання.

Раніше Буданов прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про можливе завершення війни в Україні до початку зими. За його словами, українці можуть сподіватися на такий розвиток подій, однак мають одночасно зберігати реалістичне бачення ситуації та бути готовими до найгіршого.

Офіс президента володимир путін НАТО росіяни Кирило Буданов Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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