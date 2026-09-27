Буданов відреагував на заяви Путіна про "утиски російськомовних"

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито утиски російськомовних в Європі. За його словами, про розвиток таких подій говорили ще два роки тому.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії "Золоті руки".

Реклама

Заяви Путіна про "утиски російськомовних"

"Ми ще два роки тому казали, як все буде розвиватись", — зазначив Буданов, прокоментувавши риторику Путіна щодо нібито порушення прав російськомовного населення в Європі.

Журналістка запитала, чи готова Росія вторгнутися на територію країн НАТО.

"Без коментарів", — відповів керівник ОП.

Читайте також:

Зазначимо, що Путін заявив про нібито утиски російськомовних мешканців у країнах Балтії. Водночас російський диктатор запевнив, що Москва не планує військових дій проти європейських держав і не готується до такого сценарію.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, Україна, США та Росію планують провести тристоронню зустріч у жовтні. За його словами, сторони обговорять кроки до завершення війни, удари по енергетиці та інші питання.

Раніше Буданов прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про можливе завершення війни в Україні до початку зими. За його словами, українці можуть сподіватися на такий розвиток подій, однак мають одночасно зберігати реалістичне бачення ситуації та бути готовими до найгіршого.