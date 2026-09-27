Кирило Буданов розкрив деталі майбутньої зустрічі України, США та РФ

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч наступного місяця. Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав серед тем для обговорення — можливе завершення війни, удари по енергетичній інфраструктурі, безпека судноплавства та інші технічні питання.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії "Золоті руки".

Реклама

Що обговорюватимуть на зустрічі

За словами Буданова, сторони планують провести зустріч наступного місяця. Однією з тем стане зменшення ударів по енергетичній сфері.

"Ми плануємо зменшити удари по енергетичному сфері перш за все. Терор — це ж ненормально", — зазначив керівник Офісу президента.

Також серед головних тем на зустрічі Буданов назвав безпеку, судноплавство та варіанти завершення війни.

"Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато таких технічних питань. Плюс опрацювання можливих варіантів завершення війни", — додав Буданов.

Керівник наголосив, що переговори будуть серйозними, оскільки йдеться про важливі питання, які сторони мають обговорити в межах тристороннього формату.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов закликав українців сподіватися на завершення війни, але водночас бути готовими до найгіршого сценарію. За його словами, попри надію на завершення війни до зими, Україні варто зберігати реалістичний погляд на ситуацію.

Також Новини.LIVE писав, що Буданов анонсував великий обмін полоненими. За його словами, він може відбутися вже наступного тижня, а новин щодо цього питання варто очікувати найближчим часом.