Кирилл Буданов раскрыл подробности предстоящей встречи Украины, США и РФ

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу в следующем месяце. Глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал среди тем для обсуждения — возможное завершение войны, удары по энергетической инфраструктуре, безопасность судоходства и другие технические вопросы.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец во время церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки".

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Что будут обсуждать на встрече

По словам Буданова, стороны планируют провести встречу в следующем месяце. Одной из тем станет сокращение ударов по энергетической сфере.

"Мы планируем уменьшить удары по энергетической сфере в первую очередь. Террор — это же ненормально", — отметил глава Офиса президента.

Также среди главных тем встречи Буданов назвал безопасность, судоходство и варианты завершения войны.

"Безопасность, судоходство и так далее. У нас много таких технических вопросов. Плюс проработка возможных вариантов завершения войны", — добавил Буданов.

Руководитель подчеркнул, что переговоры будут серьезными, поскольку речь идет о важных вопросах, которые стороны должны обсудить в рамках трехстороннего формата.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов призвал украинцев надеяться на завершение войны, но в то же время быть готовыми к худшему сценарию. По его словам, несмотря на надежду на завершение войны до зимы, Украине следует сохранять реалистичный взгляд на ситуацию.

Также Новини.LIVE писал, что Буданов анонсировал масштабный обмен пленными. По его словам, он может состояться уже на следующей неделе, а новостей по этому вопросу стоит ожидать в ближайшее время.