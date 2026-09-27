Буданов отреагировал на заявления Путина о притеснениях русскоязычных

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы ущемлении прав русскоязычных в Европе. По его словам, о таком развитии событий говорили ещё два года назад.

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время вручения Общенациональной премии "Золотые руки".

Реклама

Заявления Путина о "притеснениях русскоязычных"

"Мы еще два года назад говорили, как все будет развиваться", — отметил Буданов, прокомментировав риторику Путина о якобы нарушении прав русскоязычного населения в Европе.

Журналистка спросила, готова ли Россия вторгнуться на территорию стран НАТО.

"Без комментариев", — ответил глава ОП.

Читайте также:

Отметим, что Путин заявил о якобы притеснениях русскоязычных жителей в странах Балтии. В то же время российский диктатор заверил, что Москва не планирует военных действий против европейских государств и не готовится к такому сценарию.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу в октябре. По его словам, стороны обсудят шаги по завершению войны, удары по энергетике и другие вопросы.

Ранее Буданов прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о возможном завершении войны в Украине до начала зимы. По его словам, украинцы могут надеяться на такое развитие событий, однако должны одновременно сохранять реалистичное видение ситуации и быть готовыми к худшему.