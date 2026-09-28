Небезпека, яку світ ще може зупинити: Буданов акцентував на загрозах мілітаризації КНДР

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Стрімка мілітаризація Північної Кореї та використання досвіду війни Росії проти України можуть призвести до небезпечних і важкоконтрольованих наслідків на Корейському півострові. Керівник ОП Кирило Буданов закликав світ побачити цей зв’язок, поки ще є час.

Про це йдеться у матеріалі Times Now World, присвяченому заявам Буданова в інтерв’ю NewsForce, передає Новини.LIVE.

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Буданов розповів, як КНДР використовує досвід війни Росії проти України

"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має побачити цей зв’язок, поки ще є час", — наголосив Буданов.

Як зазначає Times Now World, Пхеньян використовує досвід війни Росії проти України для модернізації власного озброєння, посилення армії та підготовки до можливих бойових дій у своєму регіоні.

При цьому йдеться не лише про постачання Росії зброї та військових матеріалів. Північна Корея також направляє військових для участі у війні проти України, а отриманий бойовий досвід використовує для вдосконалення власних спроможностей.

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Окремо у матеріалі звертають увагу на розвиток безпілотних технологій. За словами Буданова, КНДР уже налагодила масове виробництво одноразових ударних дронів та адаптує своє озброєння з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

"Це зовсім не сприяє стабільності в Корейському регіоні. І коли бачиш, як швидко мілітаризується північнокорейський режим, природно виникає питання: навіщо? Насамперед — щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", — зазначив Буданов.

Він також звернув увагу на поступове зростання напруженості вздовж лінії розмежування між Північною та Південною Кореєю. За його словами, одна тригерна подія може призвести до наслідків, які буде складно контролювати.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявив, що російська риторика останнім часом стає дедалі агресивнішою, а погрози Москви поширюються вже не лише на Україну, а й на інші західні країни. За його словами, РФ прагне захоплювати нові території, а Україна протистоїть російській агресії ще з 2014 року. Буданов наголосив, що історичні приклади свідчать про зростання територіальних претензій агресора, якщо на його дії не реагувати.

Також Буданов заявив, що на дії та заяви Росії необхідно жорстко реагувати, оскільки без рішучої відповіді Москва може продовжувати розширювати свої претензії. Він зазначив, що російські погрози тепер стосуються не лише України, а й інших західних держав. За словами керівника ОП, нинішня ситуація нагадує історичний сценарій, коли агресор поступово розширює межі дозволеного.