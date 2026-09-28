Риторика РФ стає агресивнішою, вони погрожують іншим країнам - Буданов

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Росія не обмежується війною проти України та дедалі агресивніше погрожує іншим західним країнам. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що історія вже знала випадки, коли відсутність належної реакції на агресора призводила до зростання його територіальних амбіцій.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsforce, передає Новини.LIVE.

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Буданов заявив про посилення російської риторики

Кирило Буданов підкреслив, що Україна є частиною західного цивілізованого світу, а у війні проти Росії саме РФ виступає агресором. Він нагадав, що Україна протистоїть російській агресії з 2014 року. За цей час війна забрала життя великої кількості людей.

"І в цій війні загинуло надто багато людей. Росія намагається захопити дедалі більше територій", — наголосив очільник ОП.

Він окремо зазначив — російська риторика останнім часом стала ще агресивнішою. Йдеться не лише про погрози на адресу України, а й про заяви щодо інших західних держав.

На його думку, якщо агресора не зупиняти, це може призводити до подальшого розширення його територіальних претензій.

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"Подібне у світі траплялося вже не раз. І кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали", — додав Кирило Буданов.

Новини.LIVE писали, що в цьому інтерв'ю він наголосив — КНДР налагодила серійне виробництво одноразових ударних безпілотників і продовжує озброювати свої війська новими зразками техніки, зокрема російського походження. Це становить особливу загрозу не тільки для України, а й для усього світу.

Ми інформували, що Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії "Золоті руки" заяви Володимира Путіна про нібито утиски російськомовного населення в країнах Європи. За його словами, подібний розвиток подій прогнозували ще два роки тому.