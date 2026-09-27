КНДР вчиться на війні в Україні та нарощує озброєння - Буданов

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Північна Корея використовує досвід бойових дій в Україні для вдосконалення власного озброєння та нарощує військові можливості. Очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Пхеньян також розгорнув масове виробництво одноразових ударних дронів і приймає на озброєння нові типи зброї, зокрема російського виробництва.

Про це він розповів в інтерв’ю для Newsforce, передає Новини.LIVE.

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КНДР використовує досвід війни в Україні

Очільник ОП Кирило Буданов повідомив у інтерв’ю для Newsforce, що Північна Корея становить особливу загрозу для України. Адже вона не лише постачає Росії зброю та матеріали, а й відправляє своїх військових безпосередньо для участі у війні.

"Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні. Вона також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва", — заявив він.

Буданов повідомив, що Північна Корея вчиться на війні в Україні та озброюється. Тож "світ має бачити цей зв’язок, поки є час".

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Очільник ОП також повідомив, що в КНДР уже налагодили масове виробництво одноразових ударних безпілотників.

"І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", — додав Кирило Буданов.

Буданов розповів про загострення між Кореями

Окремо він звернув увагу на ситуацію на лінії розмежування між Республікою Корея та Північною Кореєю. Адже нещодавно там стався черговий інцидент, а ситуація в регіоні продовжує загострюватися. Кирило Буданов заявив, що може виникнути подія-тригер, яка матиме неконтрольовані наслідки, бо це лише питання часу.

"До речі, зовсім нещодавно стався ще один інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", — сказав він.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що КНДР відправила до Росії до 50 тисяч солдатів. Окремо він зазначив, що військовослужбовці КНДР продовжують здобувати практичний бойовий досвід, зокрема у використанні безпілотних систем. Така підготовка може створювати виклики не лише для України, а й для інших країн.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Північна Корея становить небезпеку для України. Адже Росія вже значно збільшила інтенсивність застосування проти України північнокорейських балістичних ракет KN-23 та KN-24.