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Главная Новости дня Буданов: КНДР извлекает уроки из войны в Украине и наращивает вооружения

Буданов: КНДР извлекает уроки из войны в Украине и наращивает вооружения

Ua ru
27 сентября 2026 13:54
КНДР извлекает уроки из войны в Украине и наращивает вооружения — Буданов
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Северная Корея использует опыт боевых действий в Украине для совершенствования собственного вооружения и наращивает военный потенциал. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Пхеньян также развернул массовое производство одноразовых ударных дронов и принимает на вооружение новые типы оружия, в частности российского производства.

Об этом он рассказал в интервью Newsforce, передает Новини.LIVE.

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КНДР использует опыт войны в Украине

Глава ОП Кирилл Буданов сообщил в интервью Newsforce, что Северная Корея представляет особую угрозу для Украины. Ведь она не только поставляет России оружие и материалы, но и отправляет своих военных непосредственно для участия в войне.

"Параллельно сама Северная Корея совершенствует свое вооружение на основе опыта боевых действий в Украине. Она также принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых — российского производства", — заявил он.

Буданов сообщил, что Северная Корея учится на войне в Украине и вооружается. Поэтому "мир должен видеть эту связь, пока есть время".

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Северная Корея наращивает производство дронов

Глава ОП также сообщил, что в КНДР уже наладили массовое производство одноразовых ударных беспилотников.

"И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе", — добавил Кирилл Буданов.

Буданов рассказал об обострении отношений между Кореями

Отдельно он обратил внимание на ситуацию на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ведь недавно там произошел очередной инцидент, а ситуация в регионе продолжает обостряться. Кирилл Буданов заявил, что может произойти событие-триггер, которое будет иметь неконтролируемые последствия, ведь это лишь вопрос времени.

"Кстати, совсем недавно произошел еще один инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям", — сказал он.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР отправила в Россию до 50 тысяч солдат. Отдельно он отметил, что военнослужащие КНДР продолжают приобретать практический боевой опыт, в частности в использовании беспилотных систем. Такая подготовка может создавать проблемы не только для Украины, но и для других стран.

Ранее Новини.LIVE писали, что Северная Корея представляет опасность для Украины. Ведь Россия уже значительно увеличила интенсивность применения против Украины северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24.

КНДР беспилотники Кирилл Буданов война в Украине Северная Корея
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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