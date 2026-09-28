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Главная Новости дня Буданов: риторика РФ становится агрессивнее, они угрожают другим странам

Буданов: риторика РФ становится агрессивнее, они угрожают другим странам

Ua ru
28 сентября 2026 13:16
Риторика РФ становится всё более агрессивной, они угрожают другим странам — Буданов
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Россия не ограничивается войной против Украины и всё более агрессивно угрожает другим западным странам. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в истории уже были случаи, когда отсутствие адекватной реакции на агрессора приводило к росту его территориальных амбиций.

Об этом он сказал в интервью Newsforce, передает Новини.LIVE.

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Буданов заявил об обострении российской риторики

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина является частью западного цивилизованного мира, а в войне против России именно РФ выступает агрессором. Он напомнил, что Украина противостоит российской агрессии с 2014 года. За это время война унесла жизни большого количества людей.

"И в этой войне погибло слишком много людей. Россия пытается захватить все больше территорий", — подчеркнул глава ОП.

Он отдельно отметил, что российская риторика в последнее время стала ещё более агрессивной. Речь идёт не только об угрозах в адрес Украины, но и о заявлениях в отношении других западных государств.
По его мнению, если агрессора не остановить, это может привести к дальнейшему расширению его территориальных претензий.

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"Подобное в мире случалось уже не раз. И каждый раз, когда агрессора не ставили на место, его аппетиты только росли", — добавил Кирилл Буданов.

Новини.LIVE писали, что в этом интервью он подчеркнул: КНДР наладила серийное производство одноразовых ударных беспилотников и продолжает вооружать свои войска новыми образцами техники, в частности российского происхождения. Это представляет особую угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

Мы сообщали, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Всенациональной премии "Золотые руки" заявления Владимира Путина о якобы притеснениях русскоязычного населения в странах Европы. По его словам, подобное развитие событий прогнозировали еще два года назад.

Офис президента война Кирилл Буданов война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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