Буданов відреагував на погрози Кремля країнам ЄС

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

На дії та заяви Росії необхідно жорстко реагувати, адже без рішучої відповіді Москва лише продовжуватиме йти далі. Таку думку керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив в інтерв'ю Newsforce.

Відповідний фрагмент він оприлюднив у Facebook.

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"Подібне у світі траплялося вже не раз. І кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали", – наголосив Буданов.

На його думку, нинішня ситуація вкладається в уже знайомий історичний сценарій, коли агресор намагається розширювати межі дозволеного.

Буданов також зазначив, що останнім часом російські заяви стають дедалі агресивнішими, а погрози з боку РФ уже стосуються не лише України.

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"Вони переходять до погроз іншим західним країнам, не лише Україні", – додав він.

Нещодавно Кирило Буданов підкреслив, що Україна закликає до негайного припинення вогню, тоді як Росія шукає причини, щоб відмовитися від цієї пропозиції.

Раніше Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відкинув звинувачення Володимира Путіна щодо нібито утисків російськомовних у Європі, нагадавши, що спроби Кремля використати цю тему прогнозували ще два роки тому.

Водночас посадовець звернув увагу на зростання загрози з боку КНДР. Так за його словами, Пхеньян аналізує бойові дії в Україні, масово виробляє ударні безпілотники-камікадзе та інтегрує у свою армію нові зразки озброєння, зокрема надані Росією.

Також очільник ОП повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі за участі України, США та РФ у жовтні. На порядок денний винесуть перспективи завершення війни, припинення ударів по енергетиці, забезпечення свободи судноплавства та низку суміжних технічних питань.

Крім того, Буданов анонсував можливе проведення масштабного обміну полоненими вже наступного тижня, зазначивши, що перші офіційні результати домовленостей очікуються найближчим часом.