Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов призвал жестко реагировать на расширение российской агрессии

Буданов призвал жестко реагировать на расширение российской агрессии

Ua ru
28 сентября 2026 10:10
Буданов отреагировал на угрозы Кремля в адрес стран ЕС
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

На действия и заявления России необходимо жестко реагировать, ведь без решительного ответа Москва будет только продолжать идти дальше. Такое мнение высказал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce.

Соответствующий фрагмент он опубликовал в Facebook.

Реклама

"Подобное в мире случалось уже не раз. И каждый раз, когда агрессора не ставили на место, его аппетиты только росли", — подчеркнул Буданов.

По его мнению, нынешняя ситуация вписывается в уже знакомый исторический сценарий, когда агрессор пытается расширять границы дозволенного.

Буданов также отметил, что в последнее время российские заявления становятся все более агрессивными, а угрозы со стороны РФ уже касаются не только Украины.

Читайте также:

"Они переходят к угрозам в адрес других западных стран, а не только Украины", – добавил он.

Недавно Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина призывает к немедленному прекращению огня, тогда как Россия ищет поводы, чтобы отказаться от этого предложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов отверг обвинения Владимира Путина в якобы притеснениях русскоязычного населения в Европе, напомнив, что попытки Кремля использовать эту тему прогнозировались еще два года назад.

В то же время чиновник обратил внимание на рост угрозы со стороны КНДР. Так, по его словам, Пхеньян анализирует боевые действия в Украине, массово производит ударные беспилотники-камикадзе и внедряет в свою армию новые образцы вооружения, в частности предоставленные Россией.

Также глава ОП сообщил о подготовке трехсторонней встречи с участием Украины, США и РФ в октябре. На повестку дня будут вынесены перспективы завершения войны, прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободы судоходства и ряд сопутствующих технических вопросов.

Кроме того, Буданов анонсировал возможное проведение масштабного обмена пленными уже на следующей неделе, отметив, что первые официальные результаты договоренностей ожидаются в ближайшее время.

Кирилл Буданов война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации