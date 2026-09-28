Буданов отреагировал на угрозы Кремля в адрес стран ЕС

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

На действия и заявления России необходимо жестко реагировать, ведь без решительного ответа Москва будет только продолжать идти дальше. Такое мнение высказал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce.

Соответствующий фрагмент он опубликовал в Facebook.

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"Подобное в мире случалось уже не раз. И каждый раз, когда агрессора не ставили на место, его аппетиты только росли", — подчеркнул Буданов.

По его мнению, нынешняя ситуация вписывается в уже знакомый исторический сценарий, когда агрессор пытается расширять границы дозволенного.

Буданов также отметил, что в последнее время российские заявления становятся все более агрессивными, а угрозы со стороны РФ уже касаются не только Украины.

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"Они переходят к угрозам в адрес других западных стран, а не только Украины", – добавил он.

Недавно Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина призывает к немедленному прекращению огня, тогда как Россия ищет поводы, чтобы отказаться от этого предложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов отверг обвинения Владимира Путина в якобы притеснениях русскоязычного населения в Европе, напомнив, что попытки Кремля использовать эту тему прогнозировались еще два года назад.

В то же время чиновник обратил внимание на рост угрозы со стороны КНДР. Так, по его словам, Пхеньян анализирует боевые действия в Украине, массово производит ударные беспилотники-камикадзе и внедряет в свою армию новые образцы вооружения, в частности предоставленные Россией.

Также глава ОП сообщил о подготовке трехсторонней встречи с участием Украины, США и РФ в октябре. На повестку дня будут вынесены перспективы завершения войны, прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободы судоходства и ряд сопутствующих технических вопросов.

Кроме того, Буданов анонсировал возможное проведение масштабного обмена пленными уже на следующей неделе, отметив, что первые официальные результаты договоренностей ожидаются в ближайшее время.