Опасность, которую еще может остановить мир: Буданов акцентировал на угрозах милитаризации КНДР

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Стремительная милитаризация Северной Кореи и использование опыта войны России против Украины могут привести к опасным и трудноконтролируемым последствиям на Корейском полуострове. Глава ОП Кирилл Буданов призвал мир увидеть эту связь, пока ещё есть время.

Об этом говорится в материале Times Now World, посвященном заявлениям Буданова в интервью NewsForce, передает Новини.LIVE.

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Буданов рассказал, как КНДР использует опыт войны России против Украины

"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока ещё есть время", — подчеркнул Буданов.

Как отмечает Times Now World, Пхеньян использует опыт войны России против Украины для модернизации собственного вооружения, укрепления армии и подготовки к возможным боевым действиям в своём регионе.

При этом речь идет не только о поставках России оружия и военных материалов. Северная Корея также направляет военных для участия в войне против Украины, а полученный боевой опыт использует для совершенствования собственных возможностей.

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Отдельно в материале обращают внимание на развитие беспилотных технологий. По словам Буданова, КНДР уже наладила массовое производство одноразовых ударных дронов и адаптирует своё вооружение с учётом опыта боевых действий в Украине.

"Это совершенно не способствует стабильности в Корейском регионе. И когда видишь, как быстро милитаризируется северокорейский режим, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе", — отметил Буданов.

Он также обратил внимание на постепенный рост напряженности вдоль линии разграничения между Северной и Южной Кореей. По его словам, одно провоцирующее событие может привести к последствиям, которые будет сложно контролировать.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что российская риторика в последнее время становится все более агрессивной, а угрозы Москвы распространяются уже не только на Украину, но и на другие западные страны. По его словам, РФ стремится захватывать новые территории, а Украина противостоит российской агрессии еще с 2014 года. Буданов подчеркнул, что исторические примеры свидетельствуют о росте территориальных претензий агрессора, если на его действия не реагировать.

Также Буданов заявил, что на действия и заявления России необходимо жестко реагировать, поскольку без решительного ответа Москва может продолжать расширять свои претензии. Он отметил, что российские угрозы теперь касаются не только Украины, но и других западных государств. По словам главы ОП, нынешняя ситуация напоминает исторический сценарий, когда агрессор постепенно расширяет границы дозволенного.