Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Опасность, которую еще может остановить мир: Буданов акцентировал на угрозах милитаризации КНДР

Опасность, которую еще может остановить мир: Буданов акцентировал на угрозах милитаризации КНДР

Ua ru
28 сентября 2026 15:03
Опасность, которую еще может остановить мир: Буданов акцентировал на угрозах милитаризации КНДР
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Стремительная милитаризация Северной Кореи и использование опыта войны России против Украины могут привести к опасным и трудноконтролируемым последствиям на Корейском полуострове. Глава ОП Кирилл Буданов призвал мир увидеть эту связь, пока ещё есть время.

Об этом говорится в материале Times Now World, посвященном заявлениям Буданова в интервью NewsForce, передает Новини.LIVE.

Реклама

Буданов рассказал, как КНДР использует опыт войны России против Украины

"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока ещё есть время", — подчеркнул Буданов.

Как отмечает Times Now World, Пхеньян использует опыт войны России против Украины для модернизации собственного вооружения, укрепления армии и подготовки к возможным боевым действиям в своём регионе.

При этом речь идет не только о поставках России оружия и военных материалов. Северная Корея также направляет военных для участия в войне против Украины, а полученный боевой опыт использует для совершенствования собственных возможностей.

Читайте также:

Отдельно в материале обращают внимание на развитие беспилотных технологий. По словам Буданова, КНДР уже наладила массовое производство одноразовых ударных дронов и адаптирует своё вооружение с учётом опыта боевых действий в Украине.

"Это совершенно не способствует стабильности в Корейском регионе. И когда видишь, как быстро милитаризируется северокорейский режим, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе", — отметил Буданов.

Он также обратил внимание на постепенный рост напряженности вдоль линии разграничения между Северной и Южной Кореей. По его словам, одно провоцирующее событие может привести к последствиям, которые будет сложно контролировать.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что российская риторика в последнее время становится все более агрессивной, а угрозы Москвы распространяются уже не только на Украину, но и на другие западные страны. По его словам, РФ стремится захватывать новые территории, а Украина противостоит российской агрессии еще с 2014 года. Буданов подчеркнул, что исторические примеры свидетельствуют о росте территориальных претензий агрессора, если на его действия не реагировать.

Также Буданов заявил, что на действия и заявления России необходимо жестко реагировать, поскольку без решительного ответа Москва может продолжать расширять свои претензии. Он отметил, что российские угрозы теперь касаются не только Украины, но и других западных государств. По словам главы ОП, нынешняя ситуация напоминает исторический сценарий, когда агрессор постепенно расширяет границы дозволенного.

Офис президента КНДР Кирилл Буданов война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации