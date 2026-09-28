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Главная Новости дня Буданов объяснил истинную цель дальнобойных ударов по РФ: Realidade Militar

Буданов объяснил истинную цель дальнобойных ударов по РФ: Realidade Militar

Ua ru
28 сентября 2026 16:07
Буданов объяснил истинную цель дальних ударов по РФ: Realidade Militar
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что удары на большие расстояния по территории России не способны сами по себе обеспечить победу в войне, однако являются важным инструментом давления на противника и его принуждения.

Об этом говорится в выпуске YouTube-канала Realidade Militar, авторы которого проанализировали украинские удары по российским НПЗ и обратили внимание на позицию Буданова, передает Новини.LIVE.

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Буданов заявил, что удары на большие расстояния сами по себе не выиграют войну

"Удары на большие расстояния сами по себе не выиграют войну. Они служат для давления", — приводятся в материале слова главы ОП.

Как отмечают авторы, это давление нарастает с каждым российским НПЗ, который останавливает работу, и с каждым ремонтом, который РФ не успевает завершить. Атаки должны сократить возможности России по производству топлива и получению доходов от экспорта нефтепродуктов, которые она может направлять на финансирование войны.

В то же время Буданов предупредил, что в случае продолжения агрессии Россия ощутит последствия ещё сильнее.

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"Если Россия продолжит войну, удары будут становиться более глубокими и мощными", — отметил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, Буданов заявил, что Северная Корея использует опыт войны России против Украины для модернизации вооружения и укрепления собственной армии. По его словам, КНДР также развивает производство ударных дронов и использует боевой опыт своих военных, участвующих в войне против Украины. Буданов предупредил, что рост напряженности между КНДР и Южной Кореей может привести к событиям, последствия которых будет сложно контролировать.

Также Буданов отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы притеснениях русскоязычных жителей в странах Европы. Глава ОП заявил, что еще два года назад украинская сторона говорила о возможном развитии событий по такому сценарию. На вопрос о готовности России вторгнуться на территорию стран НАТО Буданов ответил: "Без комментариев".

Офис президента НПЗ Кирилл Буданов война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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