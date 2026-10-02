Зеленський: ЗСУ уразили російські НПЗ, аеродроми та підприємства

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах на території росії у відповідь на її ескалацію. За останню добу уражено нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах, а також низку інших цілей у шести регіонах РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які об'єкти уразили в Росії

За словами Зеленського, результативна робота була проведена у Чорному морі, а також у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах.

Серед уражених цілей — аеродроми, підприємства, нафтопереробні заводи, ракетно-космічний центр та склад боєприпасів російських окупантів.

"Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати", — заявив Зеленський.

Читайте також:

Президент подякував українським військовим

За ефективні удари, Зеленський подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про нові результати ударів українських сил по російських цілях 1 жовтня. Зокрема, було уражено об’єкт у Чорному морі, місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення російських окупантів у Брянській області.

Також Новини.LIVE писав про наслідки українських операцій для залізничного сполучення в окупованому Криму. Через пошкодження інфраструктури рух окремими ділянками обмежений із червня, а поїзди "Таврія" наразі курсують лише до Керчі.