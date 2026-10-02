Зеленский: ВСУ нанесли удары по российским НПЗ, аэродромам и предприятиям

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары по объектам на территории России в ответ на её эскалацию. За последние сутки были поражены нефтяные объекты в Самарской и Волгоградской областях, а также ряд других целей в шести регионах РФ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Какие объекты были поражены в России

По словам Зеленского, результативная работа была проведена в Чёрном море, а также в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах.

Среди пораженных целей — аэродромы, предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, ракетно-космический центр и склад боеприпасов российских оккупантов.

"Мы справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными ударами. Фактически каждый день есть важные результаты", — заявил Зеленский.

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За эффективные удары Зеленский поблагодарил военнослужащих Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы внешней разведки.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых результатах ударов украинских сил по российским целям 1 октября. В частности, был поражен объект в Черном море, место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения российских оккупантов в Брянской области.

Также Новини.LIVE писал о последствиях украинских операций для железнодорожного сообщения в оккупированном Крыму. Из-за повреждений инфраструктуры движение на отдельных участках ограничено с июня, а поезда "Таврия" пока курсируют только до Керчи.