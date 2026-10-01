Зеленський: Україна уразила цілі РФ у Чорному морі та регіонах Росії

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові результати ударів по російських цілях. За його словами, українські сили уразили об’єкт у Чорному морі, місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, а також цілі в Самарській та Брянській областях.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Україна уразила цілі РФ

За словами Зеленського, українські захисники уразили ціль у Чорному морі, а також місце пуску та зберігання ударних безпілотників в Орловському регіоні.

Також він повідомив про вплив на нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення російських окупантів у Брянській області.

"І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", — заявив президент.

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Зеленський подякував українським військовим

Президент подякував військовим та працівникам оборонної сфери, які забезпечують можливість України відповідати на російські удари.

"Дякую всім нашим захисникам, які працюють на те, щоб повертати хвору російську війну туди, звідки вона прийшла. Це тисячі й тисячі людей в оборонці, які працюють на те, щоб в України було чим відповідати на всі російські удари. І тисячі воїнів, які щодня знаходять та вражають російські цілі, що працюють на війну", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна й надалі планує позбавляти росію можливості продовжувати війну.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через пошкодження залізничної інфраструктури в окупованому Криму рух окремими ділянками обмежений ще з червня. Потяги "Таврія" наразі курсують лише до Керчі, а залізниця залишається важливим елементом військової логістики росії.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові завдали ударів по двох оборонних заводах у Тульській та Воронезькій областях росії. Окремо СБУ уразила нафтові об’єкти в Краснодарському регіоні, а українські сили працювали по цілях у Калузькій, Орловській та Брянській областях.