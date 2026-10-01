Зеленский: Украина нанесла удары по целям РФ в Чёрном море и в регионах России

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Владимир Зеленский сообщил о новых результатах ударов по российским целям. По его словам, украинские силы нанесли удар по объекту в Чёрном море, месту запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, а также по целям в Самарской и Брянской областях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Украина поразила цели РФ

По словам Зеленского, украинские защитники поразили цель в Чёрном море, а также место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области.

Также он сообщил о нанесении удара по нефтяному объекту в Самарской области и складу снабжения российских оккупантов в Брянской области.

"И сегодня тоже есть важные результаты наших дипломатических ударов. Поражена цель в Чёрном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и по складу снабжения оккупантов в Брянской области",— заявил президент.

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Зеленский поблагодарил украинских военных

Президент поблагодарил военных и работников оборонной сферы, которые обеспечивают Украине возможность отвечать на российские удары.

"Спасибо всем нашим защитникам, которые работают над тем, чтобы вернуть эту безумную российскую войну туда, откуда она пришла. Это тысячи и тысячи людей в оборонной сфере, которые работают над тем, чтобы у Украины было чем отвечать на все российские удары. И тысячи воинов, которые ежедневно находят и поражают российские цели, работающие на войну", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем планирует лишать Россию возможности продолжать войну.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в оккупированном Крыму движение на отдельных участках ограничено еще с июня. Поезда "Таврия" пока курсируют только до Керчи, а железная дорога остается важным элементом военной логистики России.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные нанесли удары по двум оборонным заводам в Тульской и Воронежской областях России. Отдельно СБУ нанесла удары по нефтяным объектам в Краснодарском крае, а украинские силы действовали по целям в Калужской, Орловской и Брянской областях.