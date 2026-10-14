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Главная Новости дня FP-1 поразили дата-центр "Сбербанка" и металлургический завод в России

FP-1 поразили дата-центр "Сбербанка" и металлургический завод в России

Ua ru
14 октября 2026 14:13
Украинские дроны атаковали дата-центр «Сбербанка» и завод в Саратовской области
Российский "Сбербанк". Фото: российские СМИ

В ночь на 14 октября Силы обороны Украины с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по дата-центру "Сбербанка" и металлургическому заводу "МЗ Балаково" в Саратовской области России. Повреждения обоих объектов подтверждены. После удара по дата-центру в РФ сообщали о массовом сбое интернет-сервисов.

Об этом сообщили Fire Point, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты атаковали украинские дроны

Одной из целей стал дата-центр "Сбербанка" — крупный комплекс для хранения и обработки данных. Он рассчитан на размещение до 120 тысяч серверов и трех тысяч серверных стоек и обеспечивает работу цифровой инфраструктуры банка.

FP-1 поразили дата-центр "Сбербанка" и металлургический завод в России - фото 1
Сообщение компании Fire Point. Фото: скриншот

Также под удар попал металлургический завод "МЗ Балаково", специализирующийся на производстве стали и металлопроката. Его производственные мощности превышают миллион тонн продукции в год.

Сбой интернет-сервисов в России

После атаки на дата-центр "Сбербанка" в России сообщили о массовом сбое интернет-сервисов. В то же время точный масштаб перебоев и их связь с повреждением объекта требуют дополнительного подтверждения.

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Информации о масштабах повреждений металлургического завода и последствиях атаки для его производства также пока нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 14 октября, украинские военные поразили российский ударный вертолёт Ми-28НМ с помощью зенитного FPV-дрона. Операцию провели пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы" 115-й отдельной механизированной бригады.

Также 14 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали ремонтная база техники ракетного комплекса "Искандер-М", радиолокационная станция и склады российских войск.

банки дата-центр удары по РФ Fire Point
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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