Украинские дроны атаковали дата-центр «Сбербанка» и завод в Саратовской области

Российский "Сбербанк". Фото: российские СМИ

В ночь на 14 октября Силы обороны Украины с помощью беспилотников FP-1 нанесли удар по дата-центру "Сбербанка" и металлургическому заводу "МЗ Балаково" в Саратовской области России. Повреждения обоих объектов подтверждены. После удара по дата-центру в РФ сообщали о массовом сбое интернет-сервисов.

Об этом сообщили Fire Point, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие объекты атаковали украинские дроны

Одной из целей стал дата-центр "Сбербанка" — крупный комплекс для хранения и обработки данных. Он рассчитан на размещение до 120 тысяч серверов и трех тысяч серверных стоек и обеспечивает работу цифровой инфраструктуры банка.

Сообщение компании Fire Point. Фото: скриншот

Также под удар попал металлургический завод "МЗ Балаково", специализирующийся на производстве стали и металлопроката. Его производственные мощности превышают миллион тонн продукции в год.

Сбой интернет-сервисов в России

После атаки на дата-центр "Сбербанка" в России сообщили о массовом сбое интернет-сервисов. В то же время точный масштаб перебоев и их связь с повреждением объекта требуют дополнительного подтверждения.

Читайте также:

Информации о масштабах повреждений металлургического завода и последствиях атаки для его производства также пока нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 14 октября, украинские военные поразили российский ударный вертолёт Ми-28НМ с помощью зенитного FPV-дрона. Операцию провели пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы" 115-й отдельной механизированной бригады.

Также 14 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали ремонтная база техники ракетного комплекса "Искандер-М", радиолокационная станция и склады российских войск.