Українські дрони атакували дата-центр "Сбербанку" і завод у Саратовській області

Російський "Сбербанк" . Фото: росЗМІ

У ніч на 14 жовтня Сили оборони України безпілотниками FP-1 уразили дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково" в Саратовській області Росії. Пошкодження обох об’єктів підтверджується. Після удару по дата-центру в РФ повідомляли про масовий збій інтернет-сервісів.

Про це повідомили Fire Point, інформує Новини.LIVE.

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Які об’єкти атакували українські дрони

Однією з цілей став дата-центр "Сбербанку" — великий комплекс для зберігання та обробки даних. Він розрахований на розміщення до 120 тисяч серверів і трьох тисяч серверних стійок та забезпечує роботу цифрової інфраструктури банку.

Допис компанії Fire Point. Фото: скриншот

Також під удар потрапив металургійний завод "МЗ Балаково", який спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату. Його виробничі потужності перевищують мільйон тонн продукції на рік.

Збій інтернет-сервісів у Росії

Після атаки на дата-центр "Сбербанку" в Росії повідомили про масовий збій інтернет-сервісів. Водночас точний масштаб перебоїв та їхній зв’язок із пошкодженням об’єкта потребують додаткового підтвердження.

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Інформації про масштаби пошкоджень металургійного заводу та наслідки атаки для його виробництва також наразі немає.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 14 жовтня, українські військові уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Операцію провели пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці" 115-ї окремої механізованої бригади.

Також 14 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під ураження потрапили ремонтна база техніки ракетного комплексу "Іскандер-М", радіолокаційна станція та склади російських військ.