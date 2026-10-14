Українські дрони атакували дата-центр "Сбербанку" і завод у Саратовській області

FP-1 уразили дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод у Росії
У ніч на 14 жовтня Сили оборони України безпілотниками FP-1 уразили дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково" в Саратовській області Росії. Пошкодження обох об’єктів підтверджується. Після удару по дата-центру в РФ повідомляли про масовий збій інтернет-сервісів.
Про це повідомили Fire Point, інформує Новини.LIVE.
Які об’єкти атакували українські дрони
Однією з цілей став дата-центр "Сбербанку" — великий комплекс для зберігання та обробки даних. Він розрахований на розміщення до 120 тисяч серверів і трьох тисяч серверних стійок та забезпечує роботу цифрової інфраструктури банку.
Також під удар потрапив металургійний завод "МЗ Балаково", який спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату. Його виробничі потужності перевищують мільйон тонн продукції на рік.
Збій інтернет-сервісів у Росії
Після атаки на дата-центр "Сбербанку" в Росії повідомили про масовий збій інтернет-сервісів. Водночас точний масштаб перебоїв та їхній зв’язок із пошкодженням об’єкта потребують додаткового підтвердження.
Інформації про масштаби пошкоджень металургійного заводу та наслідки атаки для його виробництва також наразі немає.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 14 жовтня, українські військові уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Операцію провели пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці" 115-ї окремої механізованої бригади.
Також 14 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під ураження потрапили ремонтна база техніки ракетного комплексу "Іскандер-М", радіолокаційна станція та склади російських військ.