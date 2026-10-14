Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ

Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ

Ua ru
14 жовтня 2026 12:18
Бійці 115-ї ОМБр уразили російський гелікоптер Мі-28НМ
Військові 115-ї ОМБр. Фото: facebook.com/115ombr

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили російський модернізований ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Безпілотник перехопив повітряну ціль під час польоту.

Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як українські військові уразили гелікоптер РФ

За даними бригади, операцію провели пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці". Їм вдалося перехопити російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона.

Ціллю українських військових став модернізований ударний гелікоптер Мі-28НМ, який перебував у повітрі.

У бригаді опублікували повідомлення про результат роботи підрозділу та наголосили, що військові продовжують виконувати бойові завдання.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України уразили ремонтну базу російських військ, радіолокаційну станцію, командно-штабну машину зенітного ракетного комплексу "Іскандер-М" і склади окупантів. Ураження цих об’єктів спрямоване на послаблення військових спроможностей противника. 

Також Новини.LIVE писали, що українські Сили оборони завдали удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії, розташованому приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, завод є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ і має значення для забезпечення російської армії пальним.

гелікоптер військові дії війна в Україні втрати окупантів FPV-дрони 115 ОМБр
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації