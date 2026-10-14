Бійці 115-ї ОМБр уразили російський гелікоптер Мі-28НМ

Військові 115-ї ОМБр. Фото: facebook.com/115ombr

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили російський модернізований ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Безпілотник перехопив повітряну ціль під час польоту.

Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді, інформує Новини.LIVE.

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Як українські військові уразили гелікоптер РФ

За даними бригади, операцію провели пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці". Їм вдалося перехопити російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона.

Ціллю українських військових став модернізований ударний гелікоптер Мі-28НМ, який перебував у повітрі.

У бригаді опублікували повідомлення про результат роботи підрозділу та наголосили, що військові продовжують виконувати бойові завдання.

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