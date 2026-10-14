Бойцы 115-й ОМБр сбили российский вертолёт Ми-28НМ

Военные 115-й ОМБр. Фото: facebook.com/115ombr

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразили российский модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ с помощью зенитного FPV-дрона. Беспилотник перехватил воздушную цель во время полёта.

Об этом сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде, передает Новини.LIVE.

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Как украинские военные поразили вертолёт РФ

По данным бригады, операцию провели пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы". Им удалось перехватить российский вертолёт с помощью FPV-дрона.

Целью украинских военных стал модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ, находившийся в воздухе.

В бригаде опубликовали сообщение о результатах работы подразделения и подчеркнули, что военные продолжают выполнять боевые задачи.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли удар по ремонтной базе российских войск, радиолокационной станции, командно-штабной машине зенитного ракетного комплекса "Искандер-М" и складам оккупантов. Поражение этих объектов направлено на ослабление военного потенциала противника.

Также Новини.LIVE писали, что украинские Силы обороны нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России, расположенному примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы. После попадания на территории предприятия возник пожар. По данным Генштаба ВСУ, завод является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ и имеет важное значение для обеспечения российской армии топливом.