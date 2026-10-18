Російський дрон типу Shahed. Фото: REUTERS/Stringer

Українські військові спільно з НАТО створили моделі штучного інтелекту, які допомагатимуть передбачати атаки російських безпілотників і планувати застосування артилерії. Розробки представили на семінарі JATEC у Національному центрі кібербезпеки у Вільнюсі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

ШІ-моделі для прогнозування ударів ворожих БпЛА та планування артилерії

Українські Сили оборони разом зі Стратегічним командуванням НАТО з трансформації за підтримки Спільного центру Україна–НАТО з аналізу, підготовки та освіти JATEC створили дві ШІ-моделі. Розробки допомагатимуть прогнозувати атаки ворожих безпілотників поблизу лінії бойового зіткнення та планувати використання української артилерії.

"Обидві розробки представили на семінарі JATEC у Національному центрі кібербезпеки у Вільнюсі. У заході, присвяченому використанню сучасних ІТ-рішень, штучного інтелекту та машинного навчання в аналітиці, взяли участь близько 30 експертів НАТО та українських військових аналітиків із кількох підрозділів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Перша ШІ-модель аналізує попередні дані, погодні умови та обстановку на полі бою, щоб передбачати ймовірне застосування ворожих безпілотників.

Читайте також:

Розробку вже протестували на реальних даних, удосконалили та підготували до впровадження в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.

Другу модель ШІ створили для оптимізації артилерійських операцій. Вона автоматично генерує можливі сценарії дій і аналізує їх. Наразі прототип розробки передали українським Силам оборони для випробувань і перевірки точності роботи.

"Розробка цих моделей відповідає одному із завдань JATEC: поглибленню співпраці України та НАТО у використанні сучасних ІТ-рішень, штучного інтелекту та машинного навчання у військовій аналітиці", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, підрозділи Сил оборони України атакували низку військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили об’єкти, пов’язані із застосуванням безпілотників, ремонтом бойової техніки та розміщенням російських військових.

Крім того, нещодавно Військово-Морські Сили ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. За інформацією українських військових, унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М, а також технічне обладнання.