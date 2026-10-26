Дим від пожежі у Воронежі. Фото: соцмережі

Російський Воронеж зазнав атаки безпілотників, унаслідок якої відбулося влучання поблизу бізнес-центру "Галерея Чижова" та виникли пожежі в житлових кварталах. Водночас у Свердловській області сталася масштабна аварія, де зійшли з рейок 20 вагонів потяга і спалахнули цистерни з паливом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Удар безпілотників по Воронежу

Понад годину російське місто Воронеж перебувало під масованою атакою невідомих безпілотних літальних апаратів. За інформацією OSINT-ресурсів, містяни повідомляли про серію гучних вибухів та спостерігали густий дим над містом. Один із дронів поцілив безпосередньо біля місцевого бізнес-центру "Галерея Чижова".

Пожежа у Воронежі. Фото: соцмережі

Наслідки нальоту зачепили і цивільну інфраструктуру. У житлових районах Воронежа спалахнули пожежі.

Пожежа внаслідок атаки дронами у Воронежі. Фото: соцмережі

При цьому місцеві мешканці масово скаржаться на відсутність будь-якого попередження про небезпеку, оскільки сирени повітряної тривоги перед початком вибухів так і не ввімкнулися.

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Залізнична катастрофа у Свердловській області

Ще одна масштабна надзвичайна подія сталася на території Свердловської області Російської Федерації. Там зазнав аварії вантажний потяг, унаслідок чого двадцять вагонів зійшли із залізничних колій.

Масштабна пожежа внаслідок аварії на залізниці в Свердловській області. Фото: соцмережі

За офіційними даними, вогонь охопив сім цистерн, наповнених паливом. Стався потужний вибух, після якого в небо здійнявся стовп густого чорного диму. Через пожежу та пошкодження інфраструктури рух поїздів на ділянці між станціями Решети та Араміль було повністю зупинено.

Повідомлення про аварію на залізниці. Фотог: скриншот

Офіційні причини сходження потяга з рейок наразі не розголошуються. За даними місцевої влади жертв немає.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський запропонував західним союзникам три чіткі сценарії, за яких Україна готова зупинити дронові атаки на російські НПЗ. На тлі постійних вимог з боку США припинити атаки, глава України передав свої вимоги.

Поки партнери зважують пропозиції, українські сили оборони продовжують вибивати російський військово-промисловий тил. У ніч на 24 жовтня прицільних ударів зазнали стратегічні заводи ворога. Було пошкоджено науково-виробниче підприємство "Протон" в Орлі, яке виготовляє електроніку для ракетного озброєння, хімічний гігант "Тольяттікаучук" у Самарській області, що постачає сировину для оборонки, а також ворожий літак на військовому аеродромі в Краснодарському краї.