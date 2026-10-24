Горять об'єкти на території РФ після ударів ЗСУ. Ілюстративне фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Сили оборони України уразили два російські об’єкти, пов’язані з виробництвом ракет і постачанням сировини для військової промисловості. Під удар потрапили підприємство "Протон" в Орлі. А також комбінат "Тольяттікаучук" у Тольятті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України у суботу, 24 жовтня.

Реклама

Які об’єкти РФ уразили воїни ЗСУ

За даними Міноборони України, українські військові атакували акціонерне товариство "Протон", розташоване в російському місті Орел. У відомстві зазначили, що удар має ускладнити виробництво російських ракет, якими противник обстрілює українські міста.

Також Сили оборони завдали удару по комбінату "Тольяттікаучук" у Тольятті. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери та високооктанові добавки до бензину. Як наголосили в Міноборони, ураження цього об’єкта впливає на ланцюг постачання сировини для ракетної програми Росії.

У Міністерстві оборони України підкреслили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, зокрема складах і базах безпілотників. У відомстві наголосили, що ці дії є відповіддю на російські обстріли українських міст:

Читайте також:

"Продовжуємо нищити склади й бази дронів ворога. Робимо все, щоб у наших містах не лунали сирени. Це наша закономірна і жорстка відповідь за щоденний терор!".

Скриншот заяви Міноборони України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм і були госпіталізовані до військового госпіталю. Причини аварії та обставини падіння літака наразі невідомі, а його орієнтовна вартість, за оцінкою ГУР Міноборони України, становить 50 млн доларів.

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року у Санкт-Петербурзі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на логістичному складі компанії Ozon. У компанії підтвердили ураження об’єкта в Колпінському районі та повідомили, що товари з нього тимчасово недоступні для замовлення.